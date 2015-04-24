Исследователи сравнили океан с седьмой страной по объему экономики в мире

Группа исследователей Всемирного фонда дикой природы (WWF) опубликовала исследование под названием Reviving the Ocean Economy, которое призвано оценить значение Мирового океана и предложить самые важные шаги по его охране, пишут Вести.

Работа оценивает стоимость основных активов Мирового океана в $24 миллиарда. Разумеется, сами по себе океаны бесценны, однако исследователи отмечают, что такого рода оценка важна для разработки стратегии неотложных мер по сохранению водных богатств.

Одни лишь коралловые рифы были оценены в чуть менее, чем $1 миллиард.

"По сути, рифы можно назвать поставщиками товаров и услуг: они являются домом для множества организмов, которые в них охотятся и растят потомство, – рассказывает Джон Тэнзер (John Tanzer), директор морского отдела WWF International. – Коралловые рифы обеспечивают защиту побережью, являются привлекательным объектом для туризма и источником дохода для нескольких сотен миллионов людей с тропических побережий по всему миру".

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Океан – это единая система, и оценивающим его состояние специалистам необходимо было проследить взаимосвязь между различными обстоятельствами, например, между выловом рыбы и химией океана, между климатом и состоянием океана.

"Мы не можем оценить многие нематериальные активы, например, количество песка вдоль береговых линий, значение океанов с точки зрения их вклада в культуру и так далее, – говорит биолог Уве Хо-Гулдберг (Ove Hoegh-Guldberg) из Университета Квинсленда в Австралии. – Фактически, реальную стоимость мы всё равно не можем просчитать: скорее всего, это будет очень большое число. Если океан был бы страной, он был бы седьмой страной по объёму экономики в мире. Для учёных это неудивительно, однако может стать неожиданностью для многих людей, не вовлечённых в морские науки".

Работа исследователей также призывает к согласованным действиям, которые должны объединить обширное международное сообщество, чтобы противостоять уже нанесённому ущербу и избежать ухудшения ситуации.