Исследователи сравнили океан с седьмой страной по объему экономики в мире
Океаны бесценны, однако исследователи отмечают, что такого рода оценка важна для разработки стратегии неотложных мер по сохранению водных богатств.
Группа исследователей Всемирного фонда дикой природы (WWF) опубликовала исследование под названием Reviving the Ocean Economy, которое призвано оценить значение Мирового океана и предложить самые важные шаги по его охране, пишут Вести.
Работа оценивает стоимость основных активов Мирового океана в $24 миллиарда. Разумеется, сами по себе океаны бесценны, однако исследователи отмечают, что такого рода оценка важна для разработки стратегии неотложных мер по сохранению водных богатств.
Одни лишь коралловые рифы были оценены в чуть менее, чем $1 миллиард.
"По сути, рифы можно назвать поставщиками товаров и услуг: они являются домом для множества организмов, которые в них охотятся и растят потомство, – рассказывает Джон Тэнзер (John Tanzer), директор морского отдела WWF International. – Коралловые рифы обеспечивают защиту побережью, являются привлекательным объектом для туризма и источником дохода для нескольких сотен миллионов людей с тропических побережий по всему миру".
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Океан – это единая система, и оценивающим его состояние специалистам необходимо было проследить взаимосвязь между различными обстоятельствами, например, между выловом рыбы и химией океана, между климатом и состоянием океана.
"Мы не можем оценить многие нематериальные активы, например, количество песка вдоль береговых линий, значение океанов с точки зрения их вклада в культуру и так далее, – говорит биолог Уве Хо-Гулдберг (Ove Hoegh-Guldberg) из Университета Квинсленда в Австралии. – Фактически, реальную стоимость мы всё равно не можем просчитать: скорее всего, это будет очень большое число. Если океан был бы страной, он был бы седьмой страной по объёму экономики в мире. Для учёных это неудивительно, однако может стать неожиданностью для многих людей, не вовлечённых в морские науки".
Работа исследователей также призывает к согласованным действиям, которые должны объединить обширное международное сообщество, чтобы противостоять уже нанесённому ущербу и избежать ухудшения ситуации.