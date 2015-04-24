В Луцке местные дети вместе с детьми переселенцев высадили «Аллею единства» из 40 лип

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого горсовета, сегодня утром во время субботника, инициированного общественной организацией «Переселенцы Крыма и Донбасса», дети переселенцев и лучан высадили в городском парке им. Леси Украинки 40 саженцев липок.

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«На каждом деревце, которое высадила пара детей: один из Донбасса, а другой - из Луцка были прикреплены таблички «Донецк - это Украина», «Луганск - это Украина» и т.д. Аллея символически объединит Волынь и Донбасс, а липы не только украсят парк в будущем, но и будут напоминать детям об их добром деле в Луцке», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Общественная организация «Переселенцы Крыма и Донбасса» имеет статус областной организации и действует на территории Луцка и Волынской области. Организация создана в июле 2014 года, ее членами являются 146 переселенцев из Донбасса и Крыма.