В конце мая в Чернигове пройдет экологический фестиваль на Десне

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции 23 апреля организаторы сообщили, что новый проект в сфере зеленого туризма не только будет популяризировать отдых на Десне, но и будет привлекать внимание к экологическим проблемам рек.

В программе фестиваля, запланированного на 23 мая, - парад плавсредств (плоты, байдарки, катамараны, лодки-драконы, катера, яхты под парусами). Все желающие смогут бесплатно покататься на этих видах водного транспорта и отведать ухи. Организаторы презентуют городок активных и экстремальных видов отдыха. Отдельно будет работать детская площадка, а местные мастера представят свои изделия, сувенирную продукцию. Готовится концертная программа для молодежи.

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Организацией фестиваля занимаются представители нескольких общественных организаций и предприниматели при поддержке местных властей.

Как сказал предприниматель и депутат Черниговского городского совета Олег Мороз, подготовка к фестивалю «Десна туристическая» продолжается уже несколько месяцев. «Совместными усилиями мы выработали концепцию, которая предложит жителям и гостям Чернигова все возможные виды отдыха на Десне и на других водных артериях региона. Считаю, что такое событие давно назрело и оно заинтересует черниговцев и гостей нашего города», - отметил он.