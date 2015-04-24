Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась до 142 тысяч гектаров
07:52, 24 апреля 2015Природные ресурсы
1551
Площадь лесных пожаров на территории российского Забайкалья за сутки увеличилась до 142 тысяч гектаров, при этом число возгораний сократилось на 4.
Пожары действуют в 12 районах Забайкальского края foto.chita.ru
Об этом сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на государственную лесную службу российского края.
"На утро на территории земель лесного фонда Забайкальского края действует 40 лесных пожаров на общей площади 142 тысячи гектар, в том числе 11 локализованных площадью 16,5 тысяч гектар", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Бурятии удалось потушить почти все лесные пожары
Отмечается, что в четверг в регионе были зафиксированы 44 лесных пожара на общей площади 118 тысяч гектар.
Согласно сообщению, пожары действуют в 12 районах Забайкальского края. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Читинском районе - 17 пожаров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter