Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась до 142 тысяч гектаров

Об этом сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на государственную лесную службу российского края.

"На утро на территории земель лесного фонда Забайкальского края действует 40 лесных пожаров на общей площади 142 тысячи гектар, в том числе 11 локализованных площадью 16,5 тысяч гектар", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в четверг в регионе были зафиксированы 44 лесных пожара на общей площади 118 тысяч гектар.

Согласно сообщению, пожары действуют в 12 районах Забайкальского края. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Читинском районе - 17 пожаров.