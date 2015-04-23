В Бурятии удалось потушить почти все лесные пожары

Почти все лесные пожары потушены в Бурятии. На утро 23 апреля в республике зарегистрирован один очаг возгорания на площади в 20 гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

"За прошедшие сутки было ликвидировано 14 возгораний на общей площади более 90 гектаров. Сейчас действует единственный пожар в Селенгинском районе. Причиной его возникновения стал несанкционированный сельхозпал", - отметил пресс-секретарь РАЛХ Александра Егорова.

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Пожар тушат 39 человек, задействованы три пожарные машины и два трактора.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии, начавшегося с первых чисел апреля, зарегистрировано 222 очага на общей площади более 9,3 тыс гектаров.

С 15 апреля в лесах республики, за исключением двух северных районов, введен режим чрезвычайной ситуации. На период его действия доступ в лес категорически запрещен.