В выходные в Забайкалье и Приамурье может повториться "черное воскресенье" Хакасии - экологи

В эти выходные в Забайкальском крае и Амурской области ожидаются чрезвычайно опасные погодные условия: будет жарко, ветрено и сухо, как было в позапрошлое воскресенье в Хакасии.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского подразделения "Гринпис".

Отмечается, что в Забайкалье прогнозируется жаркая погода (до +27 градусов) и ветер до 7-8 метров в секунду - все составляющие для пожарной катастрофы есть.

«И это при том, что в Забайкалье уже действует множество крупных лесных пожаров, удержать которые от дальнейшего распространения имеющимися в регионе силами в принципе невозможно», – напоминает руководитель лесного отдела "Гринпис" России Алексей Ярошенко.

Читайте такжеПлощадь пожаров в Бурятии за сутки увеличилась в полтора раза

Экологи рекомендуют губернаторам ввести особый противопожарный режим, полностью запретить поджоги травы, усилить работу по пресечению нарушений, организовать обследования осушенных торфяников и оперативное тушение возникающих пожаров.

«Главное – свести к минимуму новые поджоги сухой травы, которые весной являются основным источником огня на природных территориях, основным источником угроз лесам и населенным пунктам. Именно этим сейчас в первую очередь должны заниматься все правоохранительные органы, госпожнадзор, местное самоуправление, сознательные жители деревень и поселков», – уверен Ярошенко.

Читайте такжеЧисло жертв пожаров в Хакасии достигло 34 человек

Отмечается, что органам государственной власти Забайкальского края и Амурской области необходимо заранее задействовать все возможные силы территориальных подсистем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Поднимать их по тревоге в выходные, если прогноз погоды сбудется, будет уже поздно. Надо готовиться заранее.

В организации также добавляют, что на западе и северо-западе европейской части России ожидается сухая теплая погода.