В Киеве экологические активисты и КГГА будут приводить в порядок городскую природу

На объединенном заседании Национального экологического совета и общественных советов при Государственной экологической инспекции и при Государственном агентстве рыбных ресурсов было принято решение о начале совместной работы с Киевсоветом по восстановлению озера Солнечное в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает КиевВласть.

“Впервые организации всеукраинского уровня займутся проблемами конкретного объекта вместе с предствавителями органов местного самоуправления”, - отметила председатель Национального экологического совета Татьяна Тимочко.

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Как сообщил на заседании председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Сергей Костюк, побережье водоема занято шестью ресторанами, которые в течение нескольких лет сливают отходы в озеро Солнечное, игнорируя замечания местных жителей и депутатов. В результате на дне озера сформировался слой органических химикатов и откладывается аммиак. Само существование водоема поставлено под угрозу.

По словам Татьяны Тимочко, экологи предоставят местной общине поддержку своих юристов и экспертов, а депутаты должны лоббировать принятие необходимых решений в Киевсовете и ставить задачи чиновникам КГГА и работникам профильных коммунальных предприятий. В первую очередь, они должны добиться создания паспорта озера Солнечное, что позволит юридически защищать водоем.