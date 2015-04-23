В Киеве хотят заселить рыбой десять городских водоемов

Всего в 2015 году столичные власти обещают проанализировать и, по возможности, заселить рыбой с десяток столичных водоемов. А еще почти три сотни водных объектов Киева ждут инвентаризации и паспортизации, без проведения которых им угрожает исчезновение, передает КиевVласть.

По словам Костюка, данная программа предполагает проведение паспортизации водных объектов Киева и анализ состава воды в них по 22 биохимическим показателям.

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По мере проведения очистительных мероприятий состав воды будут продолжать контролировать, а в тех случаях, когда эксперты признают его удовлетворительным, в водоемах займутся разведением рыбы.

При этом, в 2015 году на исследование первых десяти водных объектов столицы Киевсовет выделил всего около 3 млн. грн.

“Сначала перед нами стоит задача понять, чем мы располагаем. Хороший хозяин всегда знает, что у него есть во дворе, а мы до сих пор не знаем этого. После инвентаризации будем разрабатывать проекты и техническую документацию на работы, которые необходимо провести”, - объяснил Костюк.