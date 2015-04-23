Дети переселенцы с зоны АТО помогали зарыблять столичный водоем

"Актуальность данной программы в городе Киев на сегодняшний день бесспорно высока, т.к. с каждым годом на территории столицы водоемов становится все меньше. Из 486 водных объектов осталось только 370", - говорит депутат секретарь Комиссии по экополитики Киевсовета Сергей Костюк.

Программа «По восстановлению Киевских водоемов» создана по инициативе ВГО «Ассоциация рыболовов Украины», Национальной Экологической Рады Украины. Научное сопровождение - Институт водохозяйственных экологических проблем Национальной Академии Наук Украины. Программа принята и проходит при непосредственной поддержке депутатов Киевсовета.

Дети приехавшие на озеро имели возможность вдоволь пообщаться на свежем воздухе, и полюбоваться прекрасными пейзажами столичного Гидропарка.

Рыбу для зарыбления предоставил Черкасский рыбокомбинат. Хочется отметить, что каждая рыба была не менее килограмма. А попадались особи весом и в три килограмма.