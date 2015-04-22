Европейское бюро окружающей среды назвало 5 шагов, которые “озеленят” Европу

Об этом пишет Euronews.

1. Снижение уровня загрязнения воздуха

По данным Европейского бюро окружающей среды (ЕБОС), ежегодно более 400 тысяч европейцев преждевременно умирают именно через грязную атмосферу.

Более 90% жителей европейских городов дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает дозы, рекомендуемые ВОЗ.

Убытки из-за этого достигают 940 млрд евро в год, в том числе 15 млрд евро расходуются на оплату больничных и 4 млрд евро - на лечение недугов.

“Конечно, с 1970-х годов ситуация улучшилась”, - говорит представитель ЕБОС Себастьен Пант. - Но мы совсем не приблизились к рекомендациям ВОЗ. К сожалению, мы не достигнем этой цели даже до 2030 года. Мы видим, что в городах уже осознают необходимость что-то делать. Но на национальном уровне правительства очень неповоротливы, и это создает проблемы”.

2. Борьба с изменениями климата и улучшение энергобезопасности

В конце года Европейское бюро окружающей среды планирует собрать большую конференцию, итогом которой должно стать глобально признано соглашение о снижении выбросов парниковых газов.

“По нашему мнению, Европейский Союз делает недостаточно. Он может улучшить безопасность, снижая зависимость от России и улучшая энергоэффективность. Лучший способ бороться с изменениями климата - это снизить энергопотребление”, - отмечает Себастьен Пант.

Читайте такжеФонд ЕБРР может выделить Украине 100 миллионов евро на энергоэффективность3. Международные соглашения о торговле - больше вреда, чем пользы?

ЕБОС не в восторге от переговоров между США и ЕС о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли”. Это главная цель так называемого Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП), соглашение о котором могут подписать в ближайшее время.

Один из ключевых моментов, где США и ЕС не могут прийти к согласию, - это генетически модифицированные продукты. Законодательство ЕС - здесь одно из самых строгих в мире. Соединенные Штаты - крупнейший коммерческий производитель генно-модифицированных культур.

Есть также беспокойство, что американские производители смогут продавать на европейских рынках мясо, которое производится по другим стандартам. Например, курицу в США дезинфицируют хлором, что запрещено в Европе.

4. Перевод экономики на “зеленые рельсы”

ЕБОС лоббирует идею так называемой “экономики замкнутого цикла”, что сделает Европу более эффективной в вопросе использования ресурсов и таким образом снизит уровень “засоренности”.

В частности, речь идет о дизайне товаров, которые за 10-15 лет превратятся в отходы.

“Это насущный вопрос для Европы. Если нам удастся создать систему лучшего дизайна для товаров, то мы сможем минимизировать уровень отходов, которые попадают на свалки. Мы уверены, что это произойдет, вопрос только - когда. Еврокомиссия предложила некий план, но потом решила его доработать”, - рассказал Себастьен Пант.

По оценкам специалистов, “зеленая экономика” поможет сэкономить 72 млрд евро в год, значительно снизить выбросы парниковых газов и создать до 400 тысяч рабочих мест.

5. Защита биоразнообразия и экосистем

Как заявляют в ЕБОС, неэффективные методы ведения сельского хозяйства, чрезмерный вылов рыбы и загрязнение воздуха химикатами приводят к упадку европейской экосистемы, в частности морской флоры и фауны.

В отчете организации отмечается, что в этом году только половина водных ресурсов Европы будут в пригодном состоянии.

Последние изменения климата приводят к экстремальным погодным явлениям - наводнениям, засухе и жаре. Для борьбы с капризами погоды крайне важным является сохранение биологического разнообразия и экосистем.