Площадь пожаров в Бурятии за сутки увеличилась в полтора раза

На утро 21 апреля в Бурятии было зарегистрировано 9 возгораний на общей площади 26,8 гектара, сообщает РИА Новости.

"На утро 22 апреля в Бурятии зарегистрировано 12 очагов на общей площади 40,4 гектара. Новые пожары возникли в Тункинском национальном парке, Кабанском, Заиграевском, Селенгинском, Хоринском, Иволгинском районах. Продолжают тушить очаги в Кижингинском, Тарбагатайском районах", — сообщила Егорова.

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Огонь тушат 155 сотрудников лесной охраны, местные жители. В Хоринский район направлены парашютисты-пожарные. Задействовано 27 пожарных машин и шесть единиц техники.

За прошедшие выходные в Бурятии силами лесной охраны ликвидировано 13 очагов на общей площади более 64 гектаров.