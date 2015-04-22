Площадь пожаров в Бурятии за сутки увеличилась в полтора раза
Площадь природных пожаров за сутки в Бурятии увеличилась до 40,4 гектара, что выше показателя вторника более чем в 1,5 раза, сообщила в среду пресс-секретарь регионального агентства лесного хозяйства Александра Егорова.
На утро 21 апреля в Бурятии было зарегистрировано 9 возгораний на общей площади 26,8 гектара, сообщает РИА Новости.
"На утро 22 апреля в Бурятии зарегистрировано 12 очагов на общей площади 40,4 гектара. Новые пожары возникли в Тункинском национальном парке, Кабанском, Заиграевском, Селенгинском, Хоринском, Иволгинском районах. Продолжают тушить очаги в Кижингинском, Тарбагатайском районах", — сообщила Егорова.
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Огонь тушат 155 сотрудников лесной охраны, местные жители. В Хоринский район направлены парашютисты-пожарные. Задействовано 27 пожарных машин и шесть единиц техники.
За прошедшие выходные в Бурятии силами лесной охраны ликвидировано 13 очагов на общей площади более 64 гектаров.