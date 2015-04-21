Растущий спрос на шины ставит леса Азии на грань выживания

По подсчётам экспертов, за последнее десятилетие более 2 миллионов гектаров леса и фермерских угодий по всему миру были превращены в каучуковые плантации. Сильнее всего эти трансформации повлияли на Юго-Восточную Азию, в том числе на область Сишуанбаньна на юго-западе Китая, где произрастает 84% от мировых 9,9 миллиона гектаров каучукового дерева, сообщают Вести.

Такие огромные территории засаживаются этим растением, так как спрос на резиновые изделия — в частности на автомобильные шины, на которые приходится около 70% годового производства резины — растёт с каждым годом. Экологи опасаются, что данная тенденция негативно повлияет на биоразнообразие региона (ведь в итоге с этих территорий вытесняются все остальные растения).

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Расширение каучуковых плантаций всё больше сказывается на флоре и фауне. Исследователи изучили данные предыдущих научных работ и обнаружили, что преобразование разнообразных лесов в монокультурные значительно (примерно на 75%) уменьшает популяции птиц, летучих мышей и насекомых. Особенно тяжело переносят изменения ландшафта пернатые, многие из которых являются исчезающими видами — они питаются фруктами и насекомыми.

Вредоносные последствия не ограничиваются пределами плантаций. Используемые пестициды и гербициды попадают в сточные воды и влияют на флору и фауну водоёмов. Потеря мелких деревьев и кустарников приводит к эрозии почвы и повышению риска оползней. Также сами по себе каучуковые деревья впитывают влагу глубоко из почвы, делая её непригодной для жизни местной растительности на многие километры вокруг.

Ситуация может и ещё больше ухудшится. Исследователи полагают, что мировое потребление резины в ближайшее время будет расти на 3,5% ежегодно. Это значит, что каучуковые плантации могут расшириться, угрожая значительной площади азиатских лесов. Прогнозируется, что к 2024 году площадь каучуковых плантаций достигнет 4,3-8,5 миллионов гектаров.

Специалисты считают, что ключ к сохранению растительности, флоры и фауны в Европе находится в руках промышленности: необходимо разработать стандарт сертификации, а учёным следует найти способы управления урожаем каучука экологически безопасным способом.