В Сибири за сутки потушили около 20 тысяч гектаров леса

Специалисты лесной охраны в Сибирском федеральном округе (СФО) за прошедшие сутки ликвидировали в общей сложности 25 лесных пожаров на площади 19,2 тыс. гектаров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент лесного хозяйства по СФО.

"Пожары ликвидированы в Забайкальском и Красноярском краях, Республиках Хакасия, Бурятия и Тыва, Иркутской области. В том числе ликвидировано семь крупных лесных пожаров на площади 18,9 тыс. гектаров в Забайкальском крае", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в борьбе с лесными пожарами задействованы около 1,3 тыс. специалистов лесной охраны, 240 единиц техники, 9 воздушных судов.

В настоящее время общая площадь лесных пожаров в СФО составляет около 101 тыс. гектаров.

Пожары действуют в Забайкальском крае (40 на площади 99,9 гектаров), Республике Бурятия (9 на площади 26,8 гектаров), Республике Тыва (4 на площади 1,1 тыс гектаров). 17 пожаров на площади 18,6 тыс. гектаров локализовано.

Всего с начала пожароопасного сезона 2015 года в Сибири было зарегистрировано 1007 лесных пожаров на площади 354,7 тыс. гектаров.