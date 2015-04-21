Экологи обвинили власти в нежелании выгонять высших чиновников из "охотничьих резиденций"

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

«Когда была Революция достоинства, то одним из требований было то, чтобы закрыть эти «царские угодья» и реорганизовать их в Национальные парки. Тем более, что в 2009 году было 4 указа президента Виктора Ющенко о создании национальных парков. ...Есть четыре указа. Все они не выполнялись при преступной власти Януковича и все они не выполняются при демократической власти Порошенко... На основе указов Ющенко Кабмином был разработан план по осуществлению мер, необходимых для обеспечения реализации указов президента о создании Национальных парков. Этот документ был одобрен Кабмином еще в 2011 году, но ничего сделано не было. Все это объясняется тем, что данные угодья как при преступной власти, так и при демократической, бесплатно обеспечивают отдых высших чиновников Украины», - подчеркнул Борейко, отметив, что годами власть имущие, устраивая там охоту, массово уничтожают, в том числе, и редких животных.

Он также отметил, что на содержание резиденций государство выделяет немалые средства. Так, по словам Борейко, если в 2014 году на содержание вышеупомянутых четырех резиденций, а также Крымского заповедника, из госбюджета было выделено 32 млн грн, то в 2015 на 4 «охотничьи резиденции» уже выделено 35 млн грн.

Читайте такжеНа базе бывших охотничьих угодий Януковича в Сухолучье хотят создать национальный парк«По сути, только на каждое из этих угодий выделяется около 9 миллионов гривень. Для сравнения - на один национальный парк выделяется около миллиона. Если смотреть по статьям расходов, то она называется - на сохранение природно-заповедного фонда национальных парков и заповедников. Это является преступлением, поскольку данные хозяйства не являются национальными парками. То есть на государственном уровне происходит нецелевое использование средств, и это никому не интересно. У нас существуют обычные хозяйства для охоты, на которые выделяются средства по статье - национальные парки и заповедники. Они по факту не являются таковыми», - подчеркнул он.

Эколог также высказал убеждение, что в случае, если этим резиденциям будет предоставлен статус Национальных парков, никто из власть имущих не решится там охотиться.

В свою очередь юрист «Экоправо-Киев» Галина Левина отметила, что организация, которую она представляет, совместно с Киевским эколого-культурным центром, начиная с 2011 года, занимается тем, чтобы государственные резиденции были превращены в национальные природные парки, однако пока безрезультатно. «Сегодня можно это сделать (предоставить резиденциям статус национальных парков - УНИАН), но нет политической воли», - добавила она.