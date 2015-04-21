В ООН заявили о стремительном сокращении плодородных земель

Здоровые пахотные и плодородные земли играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире. Об этом заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Моджахед Ачури, выступая 20 апреля в Берлине на открытии третьей Глобальной недели почв, сообщает Центр новостей ООН.

Для участия в форуме прибыли около 550 делегатов из 78 стран.

«Почвы играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и полноценного питания и обладают потенциалом для смягчения негативных последствий изменения климата», - сказал Ачури. Он подчеркнул, что сегодня наблюдается огромное давление на почвенные ресурсы.

Читайте такжеУченые объяснили, как массовая вырубка лесов влияет на урожайность на планете

Здоровые почвы являются основой для производства продовольствия, топлива, волокон и продукции медицинского назначения. Они также играют ключевую роль в углеродном цикле, хранении и фильтрации вод и повышении устойчивости к наводнениям и засухам.

На сегодняшний день 33% глобальных почвенных ресурсов деградированы. Деградация земель происходит в разных формах, включая эрозию, уплотнение, герметизацию и засоление почвы, вымывание из нее органических и питательных веществ, подкисление, загрязнение и другие процессы, связанные с нестабильной практикой управления земельными ресурсами.

Читайте такжеКлиматологи прогнозируют, что к 2050 году урожай кофе снизится вдвое

Если не будут внедряться новые подходы, то общая площадь пахотных и плодородных земель на душу населения в 2050 году будет составлять только четверть от уровня 1960 года.

В ФАО призывают государства заняться укреплением устойчивого управление земельными ресурсами и совместно работать над снижением темпов деградации почв.

Глобальная неделя почв в этом году совпадает с Международным годом почв.