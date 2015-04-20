От военных действий пострадало около 30% природно-заповедного фонда Донбасса

Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Сергей Курыкин, передает РБК-Украина.

"Это не полное разрушение, не 100%, о чем уже говорят некоторые общественные деятели. По нашим оценкам, природно-заповедный фонд Луганщины и Донетчины в результате военных действий пострадал где-то на 30%. Это не означает, что там был лес и он исчез, но там есть заметные влияния и следы от обстрелов, пожаров и тому подобное",- сообщил Курыкин.

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По его словам, материальный ущерб от боевых действий еще не подсчитали.

"Ущерб в денежном эквиваленте мы пока не считали",- отметил Курыкин.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики "ДНР" захватили заповедник под Мариуполем.