В Украине цветет магнолия (фоторепортаж)

Во многих городах Украины на прошлой неделе начали цвести магнолии.

Например, в Национальном Ботаническом саду в Киеве растет 10 видов, 3 разновидности и 10 культиваров магнолии.

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На сайте Ботанического сада отмечают, что особенно эффектны во время цветения магнолия звездчатая, магнолия обратнояйцевидная, магнолия лилиецветная и многочисленные декоративные формы магнолии Суланжа.