В Украине цветет магнолия (фоторепортаж)
15:14, 20 апреля 2015Природные ресурсы
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Магнолии зацвели во Львове, Киеве, Ужгороде, Днепропетровске и других украинских городах.
По всей Украине зацвели магнолии / Фото УНИАН
Во многих городах Украины на прошлой неделе начали цвести магнолии.
Например, в Национальном Ботаническом саду в Киеве растет 10 видов, 3 разновидности и 10 культиваров магнолии.
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На сайте Ботанического сада отмечают, что особенно эффектны во время цветения магнолия звездчатая, магнолия обратнояйцевидная, магнолия лилиецветная и многочисленные декоративные формы магнолии Суланжа.
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