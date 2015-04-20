В Украине цветет магнолия (фоторепортаж)

15:14, 20 апреля 2015
Природные ресурсы
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Магнолии зацвели во Львове, Киеве, Ужгороде, Днепропетровске и других украинских городах.

По всей Украине зацвели магнолии / Фото УНИАН

Во многих городах Украины на прошлой неделе начали цвести магнолии. 

Например, в Национальном Ботаническом саду в Киеве растет 10 видов, 3 разновидности и 10 культиваров магнолии.

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На сайте Ботанического сада отмечают, что особенно эффектны во время цветения магнолия звездчатая, магнолия обратнояйцевидная, магнолия лилиецветная и многочисленные декоративные формы магнолии Суланжа.

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