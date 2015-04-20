В Сибири продолжает гореть более 100 тысяч гектаров леса

Площадь лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа за выходные сократилась на 17 тыс. га - до 102 тыс. га. Почти все пожары приходятся на Забайкальский край, сообщила пресс- служба Департамента лесного хозяйства по Сибирского федеральному округу (СФО), передает ТАСС.

В Забайкалье на утро понедельника зафиксирован 31 пожар на площади 101 тыс га. Пожары также действуют в Бурятии (6 очагов на площади 33,6 га), в Туве (4 на площади 835 га), Республике Хакасия (1 на площади 24 га), Иркутской области (2 на площади 11 га) и Красноярском крае (2 на площади 24 га).

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По версии властей, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем местного населения и поджоги сухой прошлогодней травы.

Всего с начала пожароопасного сезона 2015 года в СФО было зарегистрировано 969 лесных пожаров на площади 336,3 тыс га. Локализовано 18 лесных пожаров на площади 24,3 тыс га.

Особый противопожарный режим введен на всей территории Иркутской и Кемеровской областей, Республики Алтай, в Туве. Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и Республики Хакасия, в 19 районах Республики Бурятия, в одном районе Красноярского края.