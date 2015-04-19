В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье недалеко от принадлежащих Японии островов Идзу в Тихом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 21.06 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 386 километрах к северу от острова Титидзима и в 571 километре к юго-востоку от города Кацуура.

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Очаг залегал на глубине 20,6 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.