В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3
17:42, 19 апреля 2015Природные ресурсы
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Эпицентр землетрясения располагался в 386 километрах к северу от японского острова Титидзима.
Фотоиллюстрация / ТСН
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье недалеко от принадлежащих Японии островов Идзу в Тихом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 21.06 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 386 километрах к северу от острова Титидзима и в 571 километре к юго-востоку от города Кацуура.
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Очаг залегал на глубине 20,6 километра.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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