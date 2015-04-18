На Ямале в России из-за взрыва нефтяного резервуара погибли два человека
16:58, 18 апреля 2015Природные ресурсы
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
REUTERS
Следователи проводят доследственную проверку взрыва нефтяного резервуара на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, при котором погибли два человека, пишет РИА Новости.
Как сообщалось ранее, в 8:30 мск в оперативные службы поступила информация о том, что в Пуровском районе на Восточно-Таркосалинском месторождении произошел взрыв резервуара РВС-1000 кубических метров с последующим горением нефти в объеме 2 кубических метров.
Пожар был потушен.
Читайте такжеНа нефтяном месторождении на Сахалине произошла авария, нефть разлилась на тысячи квадратных метровВ настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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