На Ямале в России из-за взрыва нефтяного резервуара погибли два человека

Следователи проводят доследственную проверку взрыва нефтяного резервуара на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, при котором погибли два человека, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в 8:30 мск в оперативные службы поступила информация о том, что в Пуровском районе на Восточно-Таркосалинском месторождении произошел взрыв резервуара РВС-1000 кубических метров с последующим горением нефти в объеме 2 кубических метров.

Пожар был потушен.

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