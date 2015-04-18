Яценюк обратился к украинцам по случаю Дня окружающей среды

Украинцы, пережившие Чернобыльскую катастрофу, знают истинную цену чистой воде и воздуху.

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в обращении по случаю Дня окружающей среды, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Премьер отметил, что «в День окружающей среды мы еще раз напоминаем друг другу о святом долге человека - сохранить нашу планету, защитить ее и передать чистой и цветущей следующим поколениям».

По убеждению Яценюка, «бережное отношение к окружающей среде, рациональное и экономное использование бесценных природных ресурсов - неотъемлемая и очень важная часть человеческой культуры».

«Нация, которая пережила Чернобыльскую катастрофу, знает истинную цену чистой воде и воздуху, незагрязненным полям и лесам. Счастливое и зеленое будущее нашей страны - это цель, которая должна объединить всех нас без исключения. Это вопрос нашей добросовестности и ответственности перед детьми и внуками», - отметил премьер в своем обращении.

Читайте такжеЧернобыльскую АЭС официально снимают с эксплуатацииОн выразил благодарность экологам, работникам природоохранных организаций и эколого-ресурсных служб, волонтерским организациям и всем тем, кто по зову сердца сохраняет неповторимость нашей земли.

«Благополучия и мира всем нам в этот день, оптимизма, веры в себя и в будущее Украины», - пожелал Яценюк.