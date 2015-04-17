Эколог прокомментировал заявление российского политика о диверсантах-поджигателях в Забайкалье

В Забайкалье пожары полыхают в его равнинной, лесостепной части, заявил "Росбалту" руководитель лесного отдела "Гринпис России", кандидат биологических наук Алексей Ярошенко, комментируя утверждения о том, что очаги пожаров есть в труднодоступных местах региона, где якобы могли действовать диверсанты.

"Горит равнинная часть Забайкалья, где сельское хозяйство более-мене развито, много дорог и скотопрогонов и т.д. Поэтому там поджигателей хватает", — сообщил Алексей Ярошенко.

По словам эколога, в роли поджигателей выступают как неорганизованные местные жители, так и целые организации, бесконтрольно и безграмотно устраивающие травяные палы.

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"Северо-восточные районы Забайкальского края, где горный рельеф и где действительно есть труднодоступные территории, пока не горят. Тем более, что там еще снег лежит", — уточнил Алексей Ярошенко.

Ранее полпред президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин заявил, что возгорания якобы происходят в труднодоступных местах, куда могут забраться только "специально обученные" вредители.