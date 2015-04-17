Под Одессой загорелись плавни Днестра, огонь охватил 13 гектаров (фото, видео)

Об этом сообщает «Думская».

По словам эколога Ивана Русева, пожар начался примерно в 13 часов 16 апреля со стороны пойменного леса, ближе к селу Красная Коса у Днестровского лимана.

«Южный ветер отвел огонь в тростниковые заросли заповедной зоны Нижнеднестровского национального природного парка, где уже гнездятся большие белые цапли, серые гуси, лебеди-шипуны, утки», — подчеркнул он.

Читайте такжеИз-за лесных пожаров в Приамурье введен режим ЧС, спасатели предупреждают о распространении огня

Эколог предполагает, что пожар затронул и часть молдавских плавней: «Ближе к ночи, огонь, охватив огромную заповедную площадь дельты Днестра, все больше разгорался, нанося непоправимый ущерб. Причины пожара пока не установлены, однако, скорее всего, это было сделано умышленно, поскольку случайному прохожему, там делать нечего», — добавил Русев.

По оперативной информации ГСЧС Украины, к 22 часам огонь охватил около 13 га. «Пожар был ликвидирован пожарно-спасательными отделениями в 02:30 17 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.