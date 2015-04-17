Ассоциация Зеленых и Общественный комитет нацбезопасности будут работать над решением экологических проблем в Украине

15 апреля 2015 года ОО «Ассоциация Зеленых Украины» и ОО «Общественный комитет национальной безопасности Украины» заключили Меморандум о сотрудничестве и партнерстве.

Об этом сообщается на сайте "Ассоциации Зеленых Украины".

Организации выработали общую позицию по решению экологических проблем Украины, улучшение экологического и осведомленности общества в вопросах экологии.

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Организации договорились о содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и международных программ, направленных на улучшение социально-экономического положения, координирование усилий и средств для более качественного проведения мероприятий по экологическому воспитанию граждан, в том числе проведение акции «Сделаем Украину чистой!», а также других мероприятий, способствующих уборке, благоустройству, озеленению территорий города Киева.

Также «Ассоциация Зеленых Украины» и «Общественный комитет национальной безопасности Украины» будут способствовать экологической безопасности страны через реализацию проектов и мероприятий, призванных улучшить защиту окружающей природной среды, минимизации влияния деятельности человека на окружающую среду, а также содействовать проведению мероприятий, которые призваны способствовать культурному, интеллектуальному, духовному развитию и содействовать содержательному отдыху граждан, в частности учащейся и студенческой молодежи.

Планируется проводить информационно-разъяснительную работу среди граждан по сохранению окружающей среды, экологическому воспитанию, рациональному использованию энергоресурсов и т.д. Также с помощью проведения соответствующей информационно-разъяснительной работы планируется содействие охране и сохранению культурного наследия, историко-культурной среды, памятников истории и культуры, природо-заповедного фонда Украины.

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Отметим, что особое внимание планируется уделить развитию охраны здоровья, массовой физической культуры, спорта и туризма, пропагандированию здорового образа жизни и здорового питания; защиты материнства и детства, реализация совместных проектов для многодетных и малообеспеченных семей, предоставление помощи талантливой творческой молодежи и всестороннее содействие образовательному и культурному развитию детей в Украине.