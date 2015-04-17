За сутки в Сибири площадь пожаров увеличилась на 10 тысяч гектаров

В Сибири площадь лесных пожаров за сутки увеличилась более, чем на 10 тыс. гектаров.

На утро пятницы в пяти регионах действует 95 пожаров на площади 118,5 тыс. га, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента лесного хозяйства по Сибирского федеральному округу (СФО).

Почти все пожары приходятся на Забайкальский край, где горит 114,8 тыс. гектаров леса. Кроме того, от огня страдают республики Бурятия (2,9 тыс. га) и Тыва (0,65 тыс. га), Иркутская область (70 га) и Красноярский край (20 га).

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За прошедшие сутки на землях лесного фонда СФО ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 13,6 тыс. гектара. Пожары ликвидированы в Забайкальском и Красноярском краях, республиках Алтай, Хакасия, Бурятия и Тыва, Иркутской области.

Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем местного населения и сельхозпалы.

Всего с начала пожароопасного сезона в СФО зарегистрировано 883 лесных пожара на площади 247,6 тыс. гектара.