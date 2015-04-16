Власти Канар заявили о загрязнении воды топливом с затонувшего российского

Об этом сообщают РИА Новости.

"Сейчас главное — предпринять все необходимые меры и не допустить, чтобы разлив горючего затронул наши берега", — сказал Риверо.

По его словам, пятна от топлива уже наносят ущерб окружающей среде. "Но надеемся, что будут предприняты все меры, чтобы загрязнение было минимальным", — сказал Риверо.

По данным Службы спасения на море, пятна горючего, которые фрагментарно охватывают площадь в 12 квадратных километров, движутся на юго-запад, отдаляясь от берегов Канар. Ранее появилась информация, что течением их может прибить к берегам Африки, однако сейчас специалисты полагают, что течение несет их в океан.

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"Похоже, морское течение может быть нам союзником, и мы избежим, чтобы этот разлив добрался до берегов", — добавил глава канарского правительства.

Российский траулер затонул в 15 морских милях от Канарских островов в ночь на среду. Возгорание и сильное задымление в машинном отделении судна, на борту которого находились 72 человека, произошло в субботу вечером в порту Лас-Пальмас. Весь экипаж был эвакуирован, никто не пострадал. В воскресенье корабль отбуксировали в море.