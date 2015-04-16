В Узбекистане признали экологическую катастрофу Аральского моря

Об этом заявил заместитель министра сельского и водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, передают РИА Новости.

"Сегодня мы говорим не о спасении Аральского моря, а о том, чтобы остановить те негативные тенденции, которые могут привести к необратимым изменениям в жизни людей, проживающих в регионе", — заявил Хамраев. По его словам, "этот процесс зашел настолько далеко, что его нельзя повернуть вспять".

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"Задача — не воду спасти, а решать проблемы реабилитации Приаралья, сохранения здоровья и генофонда населения, восстановления и защиты экосистем, создания всех необходимых условий для достойной жизни проживающих здесь и в непосредственной близости более 60 млн человек", — подчеркнул замминистра.

Аральское море, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь, до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером мира. Однако за последние 40 лет площадь моря сократилась практически вдвое, уровень воды снизился на 18 метров, объем воды в море уменьшился в пять раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на далекое расстояние.