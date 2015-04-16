В Японии успешно испытали автоматические прибрежные барьеры против цунами

Установка автоматических прибрежных барьеров оказалась эффективным средством противодействия цунами. К такому выводу пришли японские специалисты из Университета Нагоя, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Принцип действия этих заграждений, разработанных совместно с компанией Hitachi Corp. ("Хитати"), основан на использовании энергии волн, за счет которой они автоматически поднимаются при приближении стихии. На днях в одной из лабораторий университета прошли успешные испытания этого нового вида защиты от цунами. В результате специалистам удалось установить, что такие барьеры способны почти вдвое уменьшить ударную силу волны и, соответственно, наносимый ею урон. Они рассчитаны на противодействие цунами высотой около 8-10 м.

По словам одного из руководителей проекта профессора Норими Мидзутани, помимо высокой эффективности новые защитные барьеры имеют еще одно преимущество - они не уродуют своим видом окружающий пейзаж. В "нерабочем" состоянии эти заграждения достаточно компактны, при этом их конструкция позволяет устанавливать панели различной высоты.

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Предполагается, что такие барьеры могут стать основным средством защиты северо-восточных префектур побережья - Мияги, Фукусима и Иватэ - от возможного удара стихии. Именно этот регион Японии больше всего пострадал в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года. В прошлом году японские власти предложили построить бетонные стены вдоль северо-восточного побережья острова Хонсю. Однако многие сразу же подвергли проект критике, так как, по мнению ряда экспертов и местных жителей, "подобные сооружения могут нанести вред экологии и туризму".