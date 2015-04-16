В Японии успешно испытали автоматические прибрежные барьеры против цунами
Специалистам удалось установить, что такие барьеры способны почти вдвое уменьшить ударную силу волны и, соответственно, наносимый ею урон.
Установка автоматических прибрежных барьеров оказалась эффективным средством противодействия цунами. К такому выводу пришли японские специалисты из Университета Нагоя, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Принцип действия этих заграждений, разработанных совместно с компанией Hitachi Corp. ("Хитати"), основан на использовании энергии волн, за счет которой они автоматически поднимаются при приближении стихии. На днях в одной из лабораторий университета прошли успешные испытания этого нового вида защиты от цунами. В результате специалистам удалось установить, что такие барьеры способны почти вдвое уменьшить ударную силу волны и, соответственно, наносимый ею урон. Они рассчитаны на противодействие цунами высотой около 8-10 м.
По словам одного из руководителей проекта профессора Норими Мидзутани, помимо высокой эффективности новые защитные барьеры имеют еще одно преимущество - они не уродуют своим видом окружающий пейзаж. В "нерабочем" состоянии эти заграждения достаточно компактны, при этом их конструкция позволяет устанавливать панели различной высоты.
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Предполагается, что такие барьеры могут стать основным средством защиты северо-восточных префектур побережья - Мияги, Фукусима и Иватэ - от возможного удара стихии. Именно этот регион Японии больше всего пострадал в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года. В прошлом году японские власти предложили построить бетонные стены вдоль северо-восточного побережья острова Хонсю. Однако многие сразу же подвергли проект критике, так как, по мнению ряда экспертов и местных жителей, "подобные сооружения могут нанести вред экологии и туризму".