Количество лесных пожаров в Бурятии удалось уменьшить в 2,5 раза

Количество лесных пожаров в Бурятии за сутки уменьшилось в 2,5 раза; зарегистрировано 17 очагов на площади более 2,2 тысячи гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское Агентство лесного хозяйства.

В минувшую среду глава Бурятии из-за распространившихся в регионе лесных пожаров ввел режим чрезвычайной ситуации во всех районах за исключением Муйского и Северо-Байкальского.

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"На утро 16 апреля в Бурятии зарегистрировано 17 очагов на общей площади более 2,2 тысячи гектаров. Горят леса Хоринского, Заиграевского, Кижингинского, Еравнинского, Мухоршибирского, Баргузинского, Кяхтинского, Закаменского районов. Причиной возникновения возгораний стали несанкционированные сельхозпалы", — говорится в сообщении.

Возгорания тушат 405 сотрудников лесной охраны, местные жители, арендаторы территорий. В Закаменский, Кижингинский районы направлены парашютисты-пожарные. Задействовано 56 пожарных машин, 14 тракторов и два бульдозера.

За прошедшие сутки в Бурятии возникло десять новых очагов на общей площади около 45 гектаров, еще 34 очага на общей площади более 2,3 тысячи гектаров ликвидировано.