За сутки площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась вдвое
07:19, 16 апреля 2015Природные ресурсы
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Наиболее сложная обстановка сохраняется в Читинском районе. Здесь горят 26 пожаров.
Пожары действуют в 20 районах / foto.chita.ru
Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась почти в два раза - с 57 до 104 тыс га.
Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на Гослесслужбу региона.
"По данным на 08:00 местного времени (03:00 мск), в Забайкалье действуют 92 лесных пожаров на площади свыше 104 тыс. га. 26 из них локализованы на площади 7,7 тыс. га", - говорится в сообщении.
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Пожары действуют в 20 районах. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Читинском районе. Здесь горят 26 пожаров.
Распространению природных пожаров способствует сухая и ветреная погода. Основная причина пожаров - человеческий фактор.
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