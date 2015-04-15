В Перу проснулся вулкан Убинас, закрыв небо дымовой завесой (видео)

В Перу проснулся вулкан Убинас, закрыв небо дымовой завесой и заблокировав дороги к ближайшему городу, говорится в сюжете ТСН.

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Газ и дым вырываются из его жерла на две с половиной тысячи метров вверх. Вулканическая активность привела к оползням, которые разрушили дороги.

Жителям города на юг от столицы Лимы посоветовали оставаться дома и без крайней необходимости на улицы не выходить. О начале евакуции местная власть не объявляла.