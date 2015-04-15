Утечка нефти в Мексике лишила питьевой воды целый город (видео)
10:42, 15 апреля 2015Природные ресурсы
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Из-за нелегальной врезки в нефтепровод пострадали сотни тысяч людей.
Утечка нефти произошла из-за нелегальной врезки в нефтепровод / ТСН
Утечка нефти в Мексике оставила без питьевой воды целый город, говорится в сюжете ТСН.
Из-за нелегальной врезки в нефтепровод пострадали сотни тысяч людей. Горючее, которое вытекло из поврежденной трубы, попало в реку, из которой берет воду город Вильяермосо.
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Водосточные мощности пришлось остановить, из-за этого 90% жителей города остались без питьевой воды. Власть пытается в первую очередь обеспечить водой больницы и школы.
Утечка нефти в Мексике лишила питьевой воды целый город
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