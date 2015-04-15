В Бурятии за прошедшие сутки утроилась площадь лесных пожаров

Об этом сказала пресс-секретарь республиканского агентства лесного хозяйства Александра Егорова, сообщает ТАСС.

"Режим ЧС введен на территории Баргузинского, Кижингинского, Кяхтинского, Хоринского, Еравнинского и Заиграевского районов", - уточнила она.

По словам Егоровой, горят леса Джидинского, Закаменского, Курумканского, Мухоршибирского, Тарбагатайского и Селенгинского районов.

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Отмечается, что за сутки возникло 32 новых очага на общей площади более 242 гектаров, в то время как 17 очагов на общей площади более 376 гектаров было ликвидировано. Сейчас в регионе зарегистрирован 41 лесной пожар.

"Причиной возникновения пожаров становятся несанкционированные сельхозпалы", - добавила Егорова.

Согласно сообщению, возгорания тушат более 660 сотрудников лесной охраны и местные жители, в некоторые районы направлены парашютисты-пожарные. Задействовано 96 пожарных машин, 23 единицы тяжелой техники. В Кижингинский район совершили вылеты самолеты Ил-76, которые произвели сбросы воды на крупные очаги.

С начала пожароопасного сезона - с первых чисел апреля - в республике зарегистрировано 147 очагов на общей площади более 3,2 тыс. гектаров.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля лесные пожары приблизились к бурятскому поселку Ташелан в 130 км от Улан-Удэ.