Российские ученые создали корм из саранчи

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Челябинскую агроинженерную госакадемию.

"По кормовой ценности и питательности мука из саранчи не имеет себе равных. Если в свинине и говядине, к примеру, содержится 17% протеина, в рыбе - 21, то в саранче - 75 процентов", - отметил один из авторов изобретения Олег Красильников.

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Для производства корма ученые создали специальную машину, она представляет 12 катков со стреловидными захватами. Саранча поступает в отсек, где насекомые измельчаются, высушиваются и обрабатываются под давлением и при высокой температуре, уничтожая любые микробы.

"Так, двигаясь со скоростью 10 км/ч, мобильный экструдер выдает экологически безопасный корм в количестве 5-7 тонн муки в смену", - сообщил руководитель проекта, проректор по научной работе Петр Свечников. Сообщается, что первые челябинские инновационные агрегаты будут работать в Узбекистане.