На всей территории Приморья ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен на всей территории Приморского края в связи с потеплением и установившейся сухой погодой, сообщают во вторник региональные власти, передает РИА Новости.

"С начала года в Приморье зарегистрировано 19 лесных пожаров. Во вторник на всей территории Приморского края введен особый противопожарный режим. Силы и средства тушения лесных пожаров переведены в режим повышенной готовности. Данный режим обязывает жителей края неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

На всей территории края жителям запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также проводить в лесах огнеопасные работы. Глав муниципальных образований распоряжение главы региона обязывает проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора.

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В период действия противопожарного режима сотрудники органов надзорной деятельности будут проводить профилактические рейды как в частном жилом секторе, так и на территориях населенных пунктов. За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности приморцам грозит административная и уголовная ответственность.

С таяньем снега во многих регионах РФ осложнилась пожароопасная обстановка. В Забайкальском крае с 25 марта действует режим ЧС и особый противопожарный режим. Здесь за последние сутки в восемь раз выросла площадь лесных пожаров. В понедельник стало известно о пожаре на территории воинской части вблизи Читы. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на территорию части с одного из дачных поселков. Позднее Минобороны РФ сообщило о тушении пожара на территории воинской части в Забайкальском крае.

В понедельник в связи с риском возникновения природных пожаров и палов в Амурской области объявлен режим ЧС. На территории 25 районов области введен особый противопожарный режим.