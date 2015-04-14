В Сибири горит уже почти 14 тысяч гектаров леса

Площадь лесных пожаров в Сибири во вторник увеличилась почти в полтора раза - почти до 14 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе местного департамента лесного хозяйства.

Наиболее сильные пожары наблюдаются в Забайкальском и Красноярском краях, а также в республиках Бурятия и Тува, передает Русская служба Би-Би-Си.

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По сообщению ведомства, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение местного населения с огнем и пал травы.

За понедельник пожарные ликвидировали 54 возгорания на площади более 21 тысячи гектаров.