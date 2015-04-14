На Хмельнитчине горело более 9 гектаров хвойного леса

Возле с. Понинка Полонского района Хмельницкой области в 17 час. 20 мин. 13 апреля в лесном массиве ГП „Шепетовское лесное хозяйство” возник пожар хвойного леса отдельными очагами на площади 9,2 га (4,4 - верховой, 4,8 - низовой).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В 19 час. 30 мин. подразделениями ГСЧС, сотрудниками и спецтехникой лесхоза пожар локализован. В 21 час. 40 мин. ликвидирован. С целью недопущения повторного возникновения пожара организовано наблюдение и проливание отдельных мест лесной подстилки.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.