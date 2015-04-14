Из-за лесных пожаров в Приамурье введен режим ЧС, спасатели предупреждают о распространении огня

Усиление ветра с порывами до 25 м/сек прогнозируют в Амурской области, где накануне объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

"15 и 16 апреля местами на территории Амурской области ожидается усиление южного ветра с переходом на северо-западный в порывах 20-25 метров в секунду, - добавили в ведомстве. - При таких погодных условиях любой источник открытого огня может привести к возникновению палов, природных пожаров и стремительному распространению пламени".

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В ГУ МЧС по Амурской области отметили, что прогноз и рекомендации по проведению комплекса превентивных мероприятий направлены главам муниципальных образований, а также руководителям учреждений и организаций. Спасатели попросили жителей региона соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Первый лесной пожар в регионе возник 5 апреля. В понедельник в Приамурье за усиления ветра, увеличивающего риск природных пожаров, введен режим ЧС.

Накануне шквалистый ветер в соседнем Забайкальском крае привел к тому, что лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах региона. Площадь лесных пожаров за сутки увеличилась в восемь раза - с 3 тыс до 24 тыс га. Огонь повредил и полностью уничтожил 145 жилых домов в 19 населенных пунктах региона, в которых проживали более 400 человек.