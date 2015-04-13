На Всемирном водном форуме обсудят вопросы охраны и использования водных ресурсов

Об этом рассказал глава российской делегации министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, сообщает ТАСС.

"Мы планируем обсудить проблематику не только водных ресурсов, но и экологии, потому что взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и влияния на окружающую среду очень сильная, и здесь необходимо организовать взаимодействие всех стран", - отметил министр.

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Поскольку, по его словам, водные ресурсы не имеют четких границ, то очень важно, чтобы все страны были нацелены на их сохранение, а "в случае использования делали это рационально и с минимальным воздействием на окружающую среду". "Очень важно сохранять баланс между тем, что мы хотим использовать для развития экономики, и тем, что использование водных ресурсов не должно ограничивать возможности будущих поколений", - отметил Донской.

По его словам, делегация РФ также планирует проинформировать участников о ходе переговоров с монгольской стороной о строительстве гидротехнических сооружений на впадающей в Байкал реке Селенга, которое может привести к ухудшению экологической ситуации на озере.

ВВФ и приуроченная к нему Всемирная водная выставка пройдут с 12 по 17 апреля в южнокорейских городах Тэгу и Кенджу.