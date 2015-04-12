Несколько тысяч золотых рыбок могут уничтожить экосистему озера в штате Колорадо (фото, видео)

Невинный эксперимент может закончиться глобальной катастрофой. Ученые штата Колорадо, США, обеспокоены ситуацией, обнаруженной в местном озере Теллер, которое стало местом обитания обычных, когда-то домашних золотых рыбок, сообщает Росбалт.

Водоем, казалось бы, отнюдь не приспособленный к заселению золотыми рыбками, по неизвестной причине стал не только местом их огромного скопления, но и активного размножения. Сейчас там насчитывается более 4 тыс. особей этого вида. Если рост численности рыбок продолжится с той же скоростью, это может привести к уничтожению многих других видов животных и слому экосистемы озера, полагают ученые.

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Есть мнение, что золотые рыбки поселились в озере Теллер три года назад в результате незатейливой шутки, когда неизвестные выпустили в водоем несколько экземпляров. Никто и подумать не мог, что они выживут и начнут размножаться. Золотым рыбкам свойственны болезни, которые не известны природным водным обитателям. Поэтому при возникновении инфекции другие рыбы могут погибнуть.

Экологи предлагают осушить озеро либо уничтожить золотых рыбок при помощи электрошока или химии, чтобы очистить водоем. Мертвых рыбок отдадут на съедение птицам, находящимся в реабилитационных питомниках.