Минэкологии выбрало два закарпатских заповедника для обновления за средства Германии

18:00, 10 апреля 2015
Природные ресурсы
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Министерство экологии и природных ресурсов Украины выбрало заповедник «Горганы» (Ивано-Франковская обл.) и Карпатский биосферный заповедник (Закарпатская обл.) в рамках начала реализации проекта по обновлению заповедных зон страны, который осуществляется за грант Германии на сумму 14 мллионов евро.

ko.etov.ua

Об этом сказал глава Минэкологии Игорь Шевченко во время подписания соглашения о финансовом сотрудничестве, а также финансового договора с представителями Германии.

«Первыми будут «Горганы» и Карпатский биосферный заповедник», - сказал министр, отметив, что лично проследит за скорейшим направлением средств на обновление заповедников, после того как они поступят в Украину.

Шевченко отметил, что обновление карпатских заповедников в рамках реализации программы позволит привлечь большее количество туристов, что даст возможность местному населению развивать бизнес.

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С его мнением согласился директор Бюро KfW (Немецкий государственный банк) в Украине Гуннар Вельцхольц.

«Этот проект, во-первых, предназначен для защиты природного разнообразия, а во-вторых, это в определенной степени помощь в усилении доходной базы населения», - сказал он.

Присутствовавший на подписании посол Германии Кристоф Вайль выразил надежду, что после полной реализации проекта значительно вырастет количество туристов в Украину из Германии.

«Я надеюсь, что, учитывая развитие природных заповедных зон в Украине, сюда удастся привлечь немало туристов из Германии. Слишком уж мало немцев знают Украину», - сказал Вайц.

Вместе с тем он подчеркнул, что все немцы, которые побывали в Украине, возвращаются назад с положительными эмоциями от пребывания в ней.

Как отметил со-председатель "Ассоциации Зеленых Украины" Ярослав Задесенец на своей странице в Facebook, посол ФРГ доктор Кристоф Вайль и директор Бюро KfW в Украине Гуннар Вельцхольц заявили, что защита прекрасного природного разнообразия Украины в полной мере отвечает интересам Германии.

"Согласно Договору, деньги будут направлены на поддержание 10 природных заповедников Украины. В Минприроды Украины не сомневаются, что этот проект является очень важным для страны, поскольку немецкие деньги позволят воссоздать природные заповедники в Карпатах, а значит - помогут привлекать большее количество туристов в Украину", - заявил он.

Задесенец также выразил опасения по поводу реализации совместного проекта.

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"Практически наверняка появятся классические проблемы нашей страны: коррупция, бесхозяйственность и отсутствие надлежащего контроля, за расходованием средств", - говорит он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Германия подтвердила предоставление Украине гранта в размере 14 млн евро на реализацию проекта «Поддержка природно-заповедных территорий Украины». Эти средства планируется направить на укрепление национальных природных парков, биосферных и природных заповедников в Карпатском регионе Украины для увеличения количества посетителей и туристов, усиления образовательной работы с местным населением, выполнения европейских требований по сохранению особо ценных животных и растений.

Справка УНИАН. «Горганы» - природный заповедник в украинских Карпатах. Расположен в юго-западной части Ивано-Франковской области в районе Довбушанских Горган. Основан в 1996 году. Создан для сохранения реликтовой сосны кедровой европейской.

Карпатский биосферный заповедник входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Расположен в Раховском районе Закарпатской области. В его состав входят шесть отдельных заповедных массивов: Черногорский, Свидовецкий, Мараморошский, Кузийский, Угольско-Широколужанский и "Долина нарциссов". Сюда также включены ботанические заказники государственного значения "Чёрная гора" и "Юлиевская гора". Территория заповедника представляет ландшафтную структуру и биогеографические особенности Восточных Карпат.

http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/3756-nimechchyna-nadala-ukraini-dopomohu-dlia-rozvytku-pryrodno-zapov...

Posted by Ярослав Задесенец on 16 квітня 2015 р.

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