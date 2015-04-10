Минэкологии выбрало два закарпатских заповедника для обновления за средства Германии

Об этом сказал глава Минэкологии Игорь Шевченко во время подписания соглашения о финансовом сотрудничестве, а также финансового договора с представителями Германии.

«Первыми будут «Горганы» и Карпатский биосферный заповедник», - сказал министр, отметив, что лично проследит за скорейшим направлением средств на обновление заповедников, после того как они поступят в Украину.

Шевченко отметил, что обновление карпатских заповедников в рамках реализации программы позволит привлечь большее количество туристов, что даст возможность местному населению развивать бизнес.

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С его мнением согласился директор Бюро KfW (Немецкий государственный банк) в Украине Гуннар Вельцхольц.

«Этот проект, во-первых, предназначен для защиты природного разнообразия, а во-вторых, это в определенной степени помощь в усилении доходной базы населения», - сказал он.

Присутствовавший на подписании посол Германии Кристоф Вайль выразил надежду, что после полной реализации проекта значительно вырастет количество туристов в Украину из Германии.

«Я надеюсь, что, учитывая развитие природных заповедных зон в Украине, сюда удастся привлечь немало туристов из Германии. Слишком уж мало немцев знают Украину», - сказал Вайц.

Вместе с тем он подчеркнул, что все немцы, которые побывали в Украине, возвращаются назад с положительными эмоциями от пребывания в ней.

Как отметил со-председатель "Ассоциации Зеленых Украины" Ярослав Задесенец на своей странице в Facebook, посол ФРГ доктор Кристоф Вайль и директор Бюро KfW в Украине Гуннар Вельцхольц заявили, что защита прекрасного природного разнообразия Украины в полной мере отвечает интересам Германии.

"Согласно Договору, деньги будут направлены на поддержание 10 природных заповедников Украины. В Минприроды Украины не сомневаются, что этот проект является очень важным для страны, поскольку немецкие деньги позволят воссоздать природные заповедники в Карпатах, а значит - помогут привлекать большее количество туристов в Украину", - заявил он.

Задесенец также выразил опасения по поводу реализации совместного проекта.

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"Практически наверняка появятся классические проблемы нашей страны: коррупция, бесхозяйственность и отсутствие надлежащего контроля, за расходованием средств", - говорит он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Германия подтвердила предоставление Украине гранта в размере 14 млн евро на реализацию проекта «Поддержка природно-заповедных территорий Украины». Эти средства планируется направить на укрепление национальных природных парков, биосферных и природных заповедников в Карпатском регионе Украины для увеличения количества посетителей и туристов, усиления образовательной работы с местным населением, выполнения европейских требований по сохранению особо ценных животных и растений.

Справка УНИАН. «Горганы» - природный заповедник в украинских Карпатах. Расположен в юго-западной части Ивано-Франковской области в районе Довбушанских Горган. Основан в 1996 году. Создан для сохранения реликтовой сосны кедровой европейской.

Карпатский биосферный заповедник входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Расположен в Раховском районе Закарпатской области. В его состав входят шесть отдельных заповедных массивов: Черногорский, Свидовецкий, Мараморошский, Кузийский, Угольско-Широколужанский и "Долина нарциссов". Сюда также включены ботанические заказники государственного значения "Чёрная гора" и "Юлиевская гора". Территория заповедника представляет ландшафтную структуру и биогеографические особенности Восточных Карпат.