Уровень воды в Байкале упал до рекордно низких значений за последние 100 лет
Уровень воды в озере Байкал из-за маловодья продолжает снижаться, за минувшие сутки он упал до отметки 455,88 метра, что уже ниже критического уровня на 12 сантиметров.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению ЧС.
В конце XX века Байкал вступил в длительный период маловодья, который может продлиться до 22-24 лет, то есть еще 3-4 года. Это означает, что за этот период ежегодный приток воды в озеро в среднем "недобирает" 10-15% от среднемноголетней величины, рассчитанной по 110-летнему периоду предшествовавших наблюдений.
Столь продолжительного периода маловодья за предыдущие 100 лет не наблюдалось: имели место три маловодья продолжительностью 6-9 лет каждое.
Читайте такжеУровень воды в Байкале поднимется до нормального в июне - Минприроды РФ
"По состоянию на утро пятницы отметка уровня воды в Байкале — 455,88 метра", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время предельные уровни озера Байкал ограничены требованиями постановления правительства РФ от 26 марта 2001 года №234. Документ установил минимальный допустимый уровень воды в 456 метров, максимальный — 457 метров.
Ранее сообщалось, что по данным МЧС РФ, приток воды в озеро летом и осенью 2014 года из-за маловодья составил лишь 67% от нормы. Правительство РФ ввело режим повышенной готовности в Иркутской области и Бурятии в связи с чрезвычайно низким уровнем воды в Байкале.