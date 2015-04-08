Моржи и чайки могут стать индикаторами состояния экологии Арктики – ученые

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Минприроды России.

"Разработан перечень видов флоры и фауны, которые станут индикаторами устойчивого состояния морских экосистем Арктики. В число таких видов, в частности, были включены арктический омуль, морская чайка и обитающие в морях бассейна Северного Ледовитого океана кольчатая нерпа, белуха, морж и белый медведь", — говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, перечень будет рекомендован нефтегазовым компаниям, которые осуществляют проекты по освоению месторождений на арктическом континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне РФ, в качестве основы для разработки программ сохранения биологического разнообразия.

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Всего в список отнесено 111 видов водорослей, высших растений, беспозвоночных, рыб, птиц и морских млекопитающих, из них 79 представителей флоры и 32 представителя фауны. В первую очередь это организмы, которые реагируют на изменения окружающей среды своим присутствием или отсутствием, изменением внешнего вида, химического состава, поведения.