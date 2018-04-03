Украинцы опередили европейцев в стремлении воевать за экологию

"Сегодня в Украине книги читают 30 - 33% населения, что в 2 - 2,5 раза меньше европейской аудитории", - таковы выводы президента Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина. "Украинцы менее бережливы, чем европейцы" - результат исследования компании Henkel Shopper Study, проведенного в 23 странах мира. "Мы географически в Европе, но мы не в Европе ни с точки зрения цивилизационных координат (то есть тех институтов, форм, имеющихся в социальной жизни), ни с точки зрения наших ценностей, социальных ценностей - я говорю о наборе социальных стереотипов", - заявление нашего видного экономиста Александра Пасхавера.

Все эти выводы датируются 2013-м годом, говорится в материале Gazeta.ua.

На днях Ассоциация Зеленых Украины озвучила сенсацию: в одной из сфер набора социальных стереотипов – отношению к окружающей среде – украинцы даже переплюнули Европу. Зеленые заказали компании "TNS в Украине" социологическое исследование, результат которого показал, что порядка 87% граждан нашей страны считают экологические вопросы крайне важными, а свыше 95% согласны с тем, что эти вопросы должны обсуждаться и приниматься с обязательным участием гражданского общества. Для сравнения, в Европе положительно на аналогичные тесты отвечает соответственно 80% и 90% респондентов.

Кому-то может показаться несерьезным это жонглированием цифрами, но, думается, украинские власти после двух Майданов научились прислушиваться к мнению народа, тем более в свете провозглашенного курса на Европу, где экологические вопросы не менее значимы, чем экономические или политические. Если подвести под надстройку результатов соцопроса базис политики и экономики, то вырисовывается революционная картина: в Украине, как и в Европе, вполне может быть недопустимым принятие решений в сфере, скажем, строительства промышленных объектов без оценки экологических рисков. Информация о последних должна быть общедоступной, а гражданское общество должно иметь право "вето".

Любой социальный запрос граждан тут же получает поддержку общественных организаций, которые своей деятельностью должны обратить внимание на инициативу политиков, вынужденных считаться с волей избирателей – это азы европейской демократии. Аналогичный процесс начался и у нас. На краеугольном камне принципа максимального привлечения граждан к экологическим проблемам уже объединились Ассоциация Зеленых, Всеукраинское общественное объединение "Сделаем Украину чистой" и Общественный комитет национальной безопасности Украины, заявив о выстраивании между собой партнерских отношений и привлечении к сотрудничеству всех других природоохранных и экологических организаций, гражданских активистов и СМИ.

Особо зеленые отмечают полный экологический консенсус в разных регионах страны, Результаты упомянутого социологического исследования практически не отличаются в зависимости от места проживания респондентов - в Киеве, на западе, востоке, центре, на юге или севере Украины. Вот вам и мощный политический фактор единения державы, которую политики, используя иные социальные запросы, "досшивались" до известного результата.

Оценка украинцами экономической и политической элиты общеизвестна. Не нужно недооценивать их критический взгляд и на экологию, которая влияет на каждую среднестатистическую семью не менее значимо, нежели рост тарифов на услуги ЖКХ. Свыше 95% опрошенных наших граждан считают недостаточными мероприятия, проводимые в Украине стране для решения экологических проблем. Что созвучно Индексу экологической эффективности за прошлый год, презентованному на последнем мировом экономическом форуме в Давосе, согласно которому наша страна находится в последней тройке европейских держав наряду с Боснией и Грузией.

Да, в Украине действует масса природозащитных организаций, но они, - увы! - не могут провести эвакуацию (как в свое время "Гринпис" - аборигенов тихоокеанского атолла Ронгелап, пострадавших от атомного полигона) жителей Чернобыльской зоны, где продолжается строительство новых ядерных объектов. Хотя Чернобыль – пусть и самая яркая, но далеко не единственная наша экологическая проблема. Их по Украине много и все они возникают оттого, что все важнейшие решения принимаются без оценки экологических рисков, без качественной экспертизы, публичные слушания с привлечением местных общин если и проводятся, то для "галочки", а зачастую не проводятся вообще.

Вот мы говорим "Майдан", а многие даже киевляне знают ли, что в прошлом году лишь в столице прошло свыше полусотни протестных акций экологического характера? Да, они были стихийными, да, они не принесли ощутимого результата. Это потому, что гражданские активисты и экологические организации работали по принципу лебедя, рака и щуки. Сегодня "звоночек" от троих объединившихся зеленых власть должна услышать. Если мы действительно идем в Европу, то реакция на инициативу снизу будет соответствующей – власть вмонтирует чаяния социума в свою программу действий.

Главное осознать, что европейский выбор в сфере экологии – это автоматические приближение экономических и политических евростандартов. Европейские экологические организации в свое время приняли самое активное участие в строительстве институтов гражданского общества, экологические вопросы в разных странах ЕС занимают от 30 до 50% в общей повестке. В Германии, например, на экологические вызовы первой отвечает наука, открывая в престижных вузах экологические факультеты, за которой сразу подтягивается промышленность – уже сегодня каждый десятый немецкий инженер находит работу в сфере возобновляемых источников энергии. К 2020 году общее число работающих в этой области, по предварительным подсчетам, дойдет до полумиллиона человек - это больше чем сегодня в ФРГ врачей!

Неудивительно, что после развала СССР для "старой Европы" главной проблемой будущих потенциальных членов ЕС – бывших стран социалистического лагеря - наряду с состоянием экономики была экологическая составляющая. Желание ее исправить, которое стало мodus operandi для жителей этих стран, способствовало ускорению реформ. Начавшиеся преобразования предоставили странам уникальную возможность включить природоохранные аспекты в процессы построения демократического общества и рыночной экономики. Поэтому Польша, Чехия, Хорватия и другие страны Восточной Европы и сделали свой уникальный рывок в общеевропейское будущее.

Будет ли в нем место Украине – зависит от того, сможет ли общество навязать свои обновляющиеся социальные стереотипы власти.

Справка: Ассоциация Зеленых Украины – неправительственная неприбыльная общественная организация, которая с 2007 года ведет деятельность в идейном русле всемирного движения "зеленых". ВОО "Сделаем Украину чистой", объединяя свыше 200 тыс. активистов, с 2010 года воплощает проекты в области экообразования, благоустройства территорий и переработки мусора, ОКНБУ – работающая с 2001 года неприбыльная общественная организация, цель которой – привлечение граждан к делу защиты нацбезопасности страны.

Александр Грищенко