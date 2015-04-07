Минприроды запретило проводить санитарные рубки леса в заповедниках

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, 6 апреля министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко подписал приказ «О дополнительных мерах по сохранению биоразнообразия территорий и объектов природно-заповедного фонда» № 114.

Документом запрещается проведение санитарных мероприятий в части санитарных рубок деревьев и ликвидации захламленности в пределах природных заповедников, заповедных зон биосферных заповедников и национальных природных парков, которые относятся к сфере управления Минприроды, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей, пятой и шестой статьи 16 Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины".

В пресс-службе напомнили, что 23 марта Шевченко встретился с активистами-экологами, которые пикетировали Минприроды, требуя прекратить «санитарные рубки» лесов.

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Министр немедленно поручил создать рабочую группу по вопросам осуществления санитарных мероприятий в природных заповедниках и заповедных зонах. В состав рабочей группы вошли и присутствовавшие на встрече представители общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, 31 марта представители общественной организации «Киевский эколого-культурный центр» и общественной эколого-правовой организации «Экоправо-Киев» заявили, что подали иск к Кабинету министров Украины с требованием запретить санитарные рубки леса в заповедниках и заповедных зонах.

По словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, из-за рубки леса в заповедниках и заповедных зонах уменьшаются популяции животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.

«В 2013 году в 10 лесных природных заповедниках Украины (вместе с Крымом) рубки леса были проведены на площади более 500 га. В 2013 году в Карпатском биосферном заповеднике вырублено древесины на площади 430 га. В среднем в одном национальном парке рубится лес на площади 434 га», - отметил он.