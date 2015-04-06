На нефтяном месторождении на Сахалине произошла авария, нефть разлилась на тысячи квадратных метров
На нефтяном месторождении «Эхаби Восточное» в Охинском районе Сахалинской области произошел разлив нефти.
Об этом сообщила общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», передает Lenta.ru.
По информации, полученной от волонтеров организации, авария произошла недалеко от поселка Восточный на северо-востоке острова на нефтепромысле компании «РН-Сахалинморнефтегаз» (дочерняя структура «Роснефти»). Нефть растеклась под снегом, залила несколько тысяч квадратных метров почвы и попала в безымянный ручей, впадающий в залив Эхаби. Точную площадь загрязнения оценить сейчас невозможно, а объем разлившегося вещества составляет как минимум несколько тонн, считают экологи.
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«Работники нефтепромысла компании "РН-Сахалинморнефтегаз" специальными машинами постоянно вывозят откачанную из выкопанных ям нефть и предпринимают попытки организовать удержание разлитой нефти от дальнейшего распространения как по площади поймы ручья и прилегающей территории, так и непосредственно по ручью вниз по течению. Для этого на ручье была построена импровизированная нефтеловушка, однако, по сообщениям очевидцев, нефть продолжает стекать вниз по ручью», — говорится на сайте «Экологической вахты Сахалина». Ее активисты уверены, что авария угрожает загрязнением залива, где при весеннем перелете останавливаются на отдых тысячи птиц, в том числе относящихся к видам, внесенным в Красную книгу.
«По данным "Эковахты", компания "РН-Сахалинморнефтегаз" не сообщила о произошедшем разливе в уполномоченные государственные органы, хотя обязана была это сделать», — заявили экологи. Информацию о событиях в поселке Восточный они направили в прокуратуру, МЧС и Росприроднадзор.
«По предварительной оценке, площадь загрязнения составляет до 100 квадратных метров и разлив около 200 литров нефти», — сообщили в пресс-службе «Роснефти». Там считают, что угрозы попадания нефти в море в настоящее время нет.