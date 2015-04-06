Уровень воды в Байкале достиг нового рекордного минимума

Об этом сообщил РИА Новости в понедельник представитель рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению ЧС.

В конце XX века Байкал вступил в длительный период маловодья, который может продлиться до 22-24 лет, то есть еще 3-4 года. Это означает, что за этот период ежегодный приток воды в озеро в среднем "недобирает" 10-15% от среднемноголетней величины, рассчитанной по 110-летнему периоду предшествовавших наблюдений.

Столь продолжительного периода маловодья за предыдущие 100 лет не наблюдалось: имели место три маловодья продолжительностью 6-9 лет каждое.

"Сейчас отметка уровня воды в Байкале — 455,89 метра", — сказал собеседник агентства.

Читайте такжеУровень воды в Байкале поднимется до нормального в июне - Минприроды РФ

В настоящее время предельные уровни озера Байкал ограничены требованиями постановления правительства РФ от 26 марта 2001 года №234. Документ установил минимальный допустимый уровень воды в 456 метров (тихоокеанская отметка — ТО), максимальный — 457 метров (ТО).

По данным МЧС РФ, приток воды в озеро летом и осенью 2014 года из-за маловодья составил лишь 67% от нормы. Правительство РФ ввело режим повышенной готовности в Иркутской области и Бурятии в связи с чрезвычайно низким уровнем воды в Байкале.

Байкал — одно из величайших озер планеты: самое глубокое (1637 метров), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысяч кубических километров — более 20% мировых запасов). В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.