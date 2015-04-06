Минфин хочет привязать некоторые налоги к уровню инфляции

Министерство финансов Украины предлагает провести ежегодный пересмотр ставок некоторых налогов и сборов, определенных в абсолютных значениях, с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции.

По информации на сайте Минфина, повышение ставок предлагается провести с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промпродукции, которые по правительственным прогнозам на 2015 год ожидаются на уровне 126,7% и 126,5%, соответственно.

Учитывая сферы применения налогов и сборов, Минфин предлагает повысить ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом прогнозного индекса инфляции на 26,7%.

Одновременно, ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов, специальное использование воды, пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, предлагается повысить с учетом индекса цен производителей промпродукции на 26,5%.

Читайте такжеЭкологи требуют от Кабмина запретить санитарные рубки леса в заповедникахТакже сообщается, что соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения ставок некоторых налогов и сборов» разработан и обнародован для обсуждения, которое продлится в течение месяца.

Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета, по оперативным данным, за январь-март 2015 года составили 126,4 млрд грн, что на 32,9 млн грн, или на 35,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе доходы госбюджета за указанный период составили 105,4 млрд грн, местных бюджетов - 21 млрд грн.

В разрезе основных платежей в январе-марте 2015 года прирост к соответствующему периоду 2014 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров – на 71,9%, НДС на произведенные в стране товары – на 32,1%, по акцизному налогу на произведенные в Украине товары – на 52,1%, по ввозной пошлине – в три раза, по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности – на 36,9%, по части чистой прибыли, изымаемой в госбюджет, – на 69,4%. Налогоплательщикам за январь-март было возмещено 12 млрд грн НДС.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за этот период составили 40,1 млрд грн.