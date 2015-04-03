Суд вернул государству почти 5 гектаров леса в Сухолучье, где расположены резиденции Януковича

Вышгородский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Киевской области и вернул в собственность государства почти 5 га леса в пределах Сухолучского сельского совета, принадлежавших ООО «Дом Лесника» и входивших в земли, на которых расположены резиденции экс-президента Виктора Януковича «Акация» и «Остров».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, установлено, что Киевская облгосадминистрация изъяла из постоянного пользования Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства земли лесного фонда и изменила их целевое назначение на сельскохозяйственное, а Вышгородская райгосадминистрация передала их в собственность шести граждан для ведения личного крестьянского хозяйства.

В дальнейшем эти граждане провели отчуждение вышеуказанных участков стоимостью почти 2 млн грн в пользу ООО «Дом Лесника», которому обладминистрация в 2009 году изменила целевое назначение на земли для строительства и обслуживания гостинично-ресторанного комплекса.

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Однако, согласно законодательству, Киевская облгосадминистрация не имела полномочий на изъятие земель лесного назначения, что и стало основанием для заявленного прокуратурой иска.

В марте Апелляционный суд Киевской области на этих же основаниях удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры области, отменил незаконное решение Вышгородского районного суда и вернул государству 8,8 га земель лесного фонда в Сухолучье стоимостью более 5,2 млн грн, которые также принадлежали ООО «Дом Лесника».