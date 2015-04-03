Уровень Байкала продолжает стремительное падение ниже критической отметки

Уровень воды в Байкале упал еще на один сантиметр и достиг отметки в 455,90 метра - это на 10 см ниже критической.

Снижение зарегистрировано 2 апреля, сообщили ТАСС в Росводресурсе.

"Уровень в озере Байкал составляет 455,90 м. Сбросные расходы через Иркутский гидроузел до 27 марта выполнялись в размере 1250 кубометров в секунду. В связи с нарушением ледового покрова и снижением уровня воды в районе водозаборных сооружений в нижнем бьефе гидроузла с 28 марта сбросные расходы через Иркутский гидроузел увеличены до 1,3 тысячи кубометров в секунду", - говорится в информации ведомства. Отмечается, что это сделано, чтобы не допустить перебоев водоснабжения жителей Ангарска.

Снижение уровня воды в Байкале началось осенью прошлого года. Ниже критической отметки уровень воды в самом глубоком озере планеты впервые опустился 25 февраля.

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Маловодье, по оценкам экспертов, вызвано, в частности, недостаточным количеством осадков. Из-за проблем, возникших в работе водозаборов в нижнем бьефе Иркутского гидроузла - в городах Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово - 4 февраля правительство РФ разрешило опустить уровень воды в Байкале ниже ранее установленной предельной отметки.

Ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской заявил, что восстановление уровня воды в озере Байкал начнется со второй половины апреля.

В настоящее время предельные уровни Байкала ограничены требованиями постановления правительства РФ от 26 марта 2001 года номер 234. Документ установил минимальный допустимый уровень воды в 456,0 метра, максимальный - 457,0 метра.